Balıkesir'in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesispor Kulübü'nün Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu sporcusu Burak Kabakçı ve Karesisporlu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu sporcusu Didem Çelik, Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 70 kilogram kategorisinde birinciliği kazanarak, 2018 yılı Türkiye şampiyonu olan Karesisporlu Burak Kabakçı ve Polonya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Karesisporlu Didem Çelik, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın konuğu oldu. Başkan Yılmaz'a dünya şampiyonasında derece elde edeceklerini söyleyen sporcular, verilen destekten dolayı teşekkür etti.

20 BİN LİSANSLI SPORCU

Karesispor'un özellikle bireysel sporlarda önemli başarılara imza attığını ve başarılı sporcular yetiştirdiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sporda Gelecek 10'la Gelecek" projesi kapsamında ilçedeki okulların kullanılmayan salonlarını spor alanlarına dönüştürdüklerini belirtti. Karesi Belediyesi olarak spora ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu salonlarda olimpik sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. Son 3 yıl içerisinde lisanslı sporcusu en çok artan ilçelerden bir tanesi olduk. Şuanda ilçemizde 20 bine yakın lisanlı sporcumuz var. Biz göreve geldiğimizde bu sayı 2 bin 600 civarındaydı. Ben Türk bayrağının milletler arası organizasyonlarda dalgalanmasını psikolojik bir savaş olarak görüyorum. Milli sporcu sayımız ne kadar artarsa uluslararası arenada ne kadar çok İstiklal Marşı'nı okutursak, bayrağımızı dalgalandırırsak bu bizim için milli gurur. Her sporcumuza destek olmayı, ülkemizde milli gurur yaşatmayı vazife biliyoruz" dedi.