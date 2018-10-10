Malatyalı milli sporcu Burak Uygur Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    milli forma giyecek

    Burak Uygur milli forma giyecek

    Malatyalı Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek

    Karate 1 'de 2018 sezonu, 'da sona erecek. Tokyo'daki yedinci etap tarihlerinde düzenlenecek. Malatyalı , 67 kilogram kumite de milli formayı giyecek.

    Dünya Karate Federasyonu'nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezon Japonya'da sona eriyor. Karate 1 kapsamında düzenlenen ve Paris'te başlayan Premier Lig, 12-14 Ekim tarihleri arasında Tokyo'da yapılacak yedinci etap ile sona erecek.
    Tokyo 'na kota puanı veren organizasyonda tam kadro mücadele edecek Türkiye Karate Milli Takımı, 10 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya arayacak.

    2020 Olimpiyat Oyunları'nın da düzenleneceği Budokan'ın ev sahipliği yapacağı müsabakalarda 70 ülkeden 630 karateci mücadele edecek. Kata ve kumite olmak üzere toplam 14 dalda madalya dağıtılacak.
    Karate 1 Premier Lig Tokyo etabında mücadele edecek Türk karateciler:

    KADINLAR
    Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç
    Kumite 50 kg: Arapoğlu, Büşra Tosun, Kumite 55kg: Tuba Yakan, Kumite 61kg: , Kumite 68kg: Eda Eltemur, Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu

    ERKEKLER
    Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan, Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Kumite 75kg: , Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan.

    1. 10.10.2018 11:40
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