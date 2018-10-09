Japonya'nın olimpiyat harcaması 25 milyar dolara yaklaştı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi ülke Japonya'ya maliyetinin 25 milyar dolara yaklaştığı bildirildi
Japonya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için yaptığı harcamanın 25 milyar dolara yaklaştığı açıklandı.
Japonya'da mali denetleme kurulu tarafından hazırlanan raporda, oyunların ülkeye maliyetinin neredeyse 25 milyar doları bulduğu ve hazırlıklar tamamlandığında rakamın daha da yükselebileceği belirtildi.
Oyunların ev sahipliğine hak kazanıldığı 2013'te söz konusu maliyetin 7,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.
Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından yapılan ortak açıklamada, oyunların ev sahipliği harcamaları için 13 ile 15 milyar dolar arasında bütçe ayrılacağı duyurulmuştu.
Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından kürek, kano, yüzme ve voleybol müsabakalarının mevcut tesislerde düzenlenmesine karar verilerek maliyetin düşürülmesi planlanmıştı.
- 9.10.2018 14:13
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
Japonya'nın olimpiyat harcaması 25 milyar dolara yaklaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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