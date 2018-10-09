Boccia Milli Takımının Bölgesel Açık Uluslararası Turnuva öncesi yaptığı kamp, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek kamp, 10 milli sporcu olmak üzere 26 kişiden oluşuyor. Kampta, Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer de yer aldı.

Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'nın 21-27 Ekim 2018 tarihlerinde İtalya'nın Olbia şehrinde düzenleneceğini ifade eden Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer, "Tüm ekip için keyifli bir kamp süreci, başarılı bir yarışma olmasını diliyorum" dedi.

Antrenör Şebnem Sezer'in milli takımda görev almasından büyük onur duyduklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Türkiye Boccia Milli Takımımıza başarılar diliyoruz'" dedi.