Foça Belediyesi Boccia Antrenörü de milli takım kampında
İzmir’de kampa giren Boccia Milli Takımının teknik kadrosunda, Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer de yer aldı.
Boccia Milli Takımının Bölgesel Açık Uluslararası Turnuva öncesi yaptığı kamp, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek kamp, 10 milli sporcu olmak üzere 26 kişiden oluşuyor. Kampta, Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer de yer aldı.
Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'nın 21-27 Ekim 2018 tarihlerinde İtalya'nın Olbia şehrinde düzenleneceğini ifade eden Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer, "Tüm ekip için keyifli bir kamp süreci, başarılı bir yarışma olmasını diliyorum" dedi.
Antrenör Şebnem Sezer'in milli takımda görev almasından büyük onur duyduklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Türkiye Boccia Milli Takımımıza başarılar diliyoruz'" dedi.
- 9.10.2018 16:16
- Güncelleme: 9.10.2018 16:17
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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