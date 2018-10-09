İzmir’de kampa giren Boccia Milli Takımının teknik kadrosunda, Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer de yer aldı.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    de kampında

    Foça Belediyesi Boccia Antrenörü de milli takım kampında

    ’de kampa giren Boccia Milli Takımının teknik kadrosunda, Şebnem Sezer de yer aldı.

    Boccia Milli Takımının öncesi yaptığı kamp, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek kamp, 10 milli sporcu olmak üzere 26 kişiden oluşuyor. Kampta, Şebnem Sezer de yer aldı.

    Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'nın 21-27 Ekim 2018 tarihlerinde 'nın Olbia şehrinde düzenleneceğini ifade eden Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer, "Tüm ekip için keyifli bir kamp süreci, başarılı bir yarışma olmasını diliyorum" dedi.

    Antrenör Şebnem Sezer'in milli takımda görev almasından büyük onur duyduklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Türkiye Boccia Milli Takımımıza başarılar diliyoruz'" dedi.

    1. 9.10.2018 16:16
    2. Güncelleme: 9.10.2018 16:17
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