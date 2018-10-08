The Bodrum Cup, 13 Ekim'de İstanbul'dan start alacak
The Bodrum Cup'ın tanıtım toplantısı gerçekleşti. 13 Ekim'de İstanbul'da start alacak olan organizasyonda ikinci etap 22 Ekim'de Bodrum'da başlayacak. Yabancı yarışçıların da olacağı uluslararası yelken yarışında 30. yıl kutlanacak.
"İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK"
İstanbul'un organizasyon dahilinde olduğunu belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Bodrum Cup'ı bu yıl 2 etap olarak gerçekleştireceğiz. İstanbul Boğazı'nda 13 Ekim'de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim'de 30'uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum'da start alacak. Organizasyon boyunca önemli etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz olacak" dedi. Onursal Başkan Erman Aras da, bu organizasyonun ilk başladığı günlerden itibaren büyüyerek ilerlediğini belirterek, "Bu turnuvada 30. yıl ve bundan dolayı gururluyuz" dedi. The Bodrum Cup Komodoru David Dein ise, ilk kez bu organizasyonda eşinin kendisine verdiği doğum günü hediyesiyle yer aldığını belirterek, "Bu önemli organizasyonda olmaktan dolayı mutluyum" dedi.
ALİ KOÇ: "KUPAYI BANA UZATMAYIN!"
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantının ardından konuşmacılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Organizasyonda verilecek olan kupanın getirilmesinin ardından basın mensuplarının "Kupayı Ali Bey'e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi. Fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.
- 8.10.2018 12:25
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"
Toplam 7
Yorum
ADANALI Beşiktaşın oyunundan mutlu olan bir taraftar var mı?
-
Mecnun Otyakmaz: Umarım Fenerbahçe...
Toplam 2
Yorum
40.yılık fener bahçeliyim merak etme başkan busene fener bahçeyi yenmeyeni takım saymıyorlar sivas 3. fb 0
-
İsyan ettiren pozisyonlar!
Toplam 13
Yorum
Osmanlı Kartalı Pozisyona penaltı veren ümit özkürt, uğur ve erman toroğlu. Aldığınız paralar size ilaç parası olur inşallah, ahlaksızlar.
The Bodrum Cup, 13 Ekim'de İstanbul'dan start alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.