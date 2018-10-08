Özel sporculardan 13 madalya
Down sendromlu özel sporcular, Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmaz üzere 11 madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Madeira Adası'nda 2-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda atletizmde Ali Topaloğlu, Dilara Çevik, Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir, masa tenisinde Erman Çetiner, Enes Yılmaz, Benay Balcı ve Merve Peker milli formayı giydi.
Milli sporcular şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
SPORCULAR KAZANDIĞI MADALYALAR ŞÖYLE:
Atletizm
Ali Topaloğlu: 100 Metre (Altın), güllü atma (Altın), disk atma (Gümüş) ve 400 metre (Gümüş)
Dilara Çevik: Disk atma (Altın), gülle atma (Bronz), 400 metre (Bronz), 100 metre (Bronz)
Merve Uzun: Uzun atlama (Bronz)
Masa tenisi
Çift kadınlar: Merve Peker-Benay Balcı (Gümüş)
Çift erkekler: Erman Çetiner-Enes Yılmaz (Bronz)
FEDERASYONDAN DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcuların şampiyonada elde ettikleri başarılarla Türk milletinin göğsünü kabarttıklarını söyledi.
Sporculara emek veren aileleriyle, antrenör ve kulüp yöneticilerini kutlayan Aydın, "Özel sporcularımıza her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, emeği geçen tüm yöneticilerimize ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 8.10.2018 12:12
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