Bursa'da düzenlenen 4 Days Oryantiring Yarışları’na katılan Nilüfer Belediyesi ekibinden Serkan Levent, kendi kategorisinde birinci olurken, Murat Altın da ikincilik aldı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Oryantiring yarışlarına Nilüfer damgası

    Oryantiring yarışlarına Nilüfer damgası

    'da düzenlenen 4 ’na katılan ekibinden , kendi kategorisinde birinci olurken, da ikincilik aldı.

    Valiliği, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, , Oryantiring Federasyonu ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından tertiplenen Bursa 4 'na Zabıta Müdürlüğü Oryantiring Takımı da katıldı. Türkiye'nin yanı sıra , ve 'dan 48 kulübün 480 sporcu ile yer aldığı yarışlar, Uludağ, Ulu Camii Önü, Tophane, Hanlar Bölgesi ve Orhan Gazi Parkı'nda gerçekleştirildi. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Nilüfer Belediyesi takımı başarıyla yarıştı. 4 gün süren yarışlarda, Nilüfer Belediyesi'nden 8 sporcu yer aldı.

    Nefes kesen yarışlarda Nilüfer Belediyesi takımı farklı kategorilerde derece aldı. Nilüfer Belediyesi takımında yer alan katıldığı kategorilerde iki birincilik, üç ikincilik, da iki ikincilik, üç üçüncülük alarak en çok ödül alan sporcular arasında yer aldılar. Serkan Levent toplam puanlamada birinci olurken, Murat Altın da ikincilik kürsüsüne çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutladı.

    1. 8.10.2018 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oryantiring yarışlarına Nilüfer damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN