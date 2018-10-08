 Niğde’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Niğde'de başladı

    Niğde'de Amatör Spor Haftası başladı

    Niğde’de etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

    Meydan'ından başlayan kortej yürüyüşü 5 Şubat Spor Salonu önünde son buldu. Çeşitli branşlarda eğitim gören sporcular ellerindeki dövizlerle yürüyüşe renk kattı. Kortej yürüyüşüne Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ve Müdürü , kurum müdürleri, antrenörler ve amatör sporcular katıldı.

    Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan konuşmasında, "Gençli Spor Müdürlüğü olarak 22 branşta 40 antrenör ile birlikte hizmet vermekteyiz. 65 sporcumuz derecelere girerek bunlardan 35'i oldu. Bu rakamlar Niğde için gurur verici''dedi.
    " dedi.

    Konuşmaların ardın sporcuların sergilediği gösteriler büyük beğeni aldı.

    1. 8.10.2018 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Niğde'de Amatör Spor Haftası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN