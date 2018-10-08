Niğde'de Amatör Spor Haftası başladı
Niğde’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.
Ömer Halisdemir Meydan'ından başlayan kortej yürüyüşü 5 Şubat Spor Salonu önünde son buldu. Çeşitli branşlarda eğitim gören sporcular ellerindeki dövizlerle yürüyüşe renk kattı. Kortej yürüyüşüne Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, antrenörler ve amatör sporcular katıldı.
Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan konuşmasında, "Gençli Spor Müdürlüğü olarak 22 branşta 40 antrenör ile birlikte hizmet vermekteyiz. 65 sporcumuz derecelere girerek bunlardan 35'i Milli Sporcu oldu. Bu rakamlar Niğde için gurur verici''dedi.
" dedi.
Konuşmaların ardın sporcuların sergilediği gösteriler büyük beğeni aldı.
- 8.10.2018 15:12
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