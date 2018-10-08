Avrupa Hokey Federasyonu'nun Trophy ligine yükselen Gaziantep Polisgücüsporun rakipleri belli oldu. 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek olan ve hokeyde dünya devlerinin karşılayacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Erkek Hokey Şampiyonası Trophy liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor kapalı alan erkek takımı İngiltere, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Çekya'nın şampiyon kulüpleriyle mücadele edecek.

Türkiye'nin dünya liglerinde ki tek aktif takımı olma özelliğini de taşıyan Gaziantep Polisgücüsporun başarılı olması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "2019 yılında ülkemiz ve kulübümüz için üç büyük Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Bizim için ilk etapta Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan ve hokeyin devlerinin yarıştığı hokey süper ligi için gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında da bu hedeflerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş ve bundan sonraki süreçte de ülkemize şampiyonluklar kazandırmak için çabalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmiştik. Avrupa Kapalı Alan Hokey Şampiyonası Süper Ligi olarak tabir edilen Trophy liginde başarılı olmak ve süper lig şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırmak istiyoruz. Rakiplerimiz hokey alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin şampiyon kulüpleridir. Avrupa Hokey Federasyonunun açıkladığı süper lig fikstüründe İngiltere, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Çekya'nın şampiyon kulüpleriyle karşılaşacağız. Bununla ilgili gerekli transfer çalışmalarımıza hız verdik. Teknik adamlarımız ve sporcularımız Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya hazırlanıyor. Bizler ekip olarak hedefimize kilitlendik. Yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte kulübümüze şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandırmak, ülkemize bu onuru yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.