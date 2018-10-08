Engelligücü ile engelleri aşmaya devam
VM Medical Park Samsun Hastanesi, Engelligücü Spor Kulübüne yeni dönemde de sponsor olarak destek vermeye devam ediyor.
- 8.10.2018 16:30
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"
Toplam 7
Yorum
ADANALI Beşiktaşın oyunundan mutlu olan bir taraftar var mı?
-
Mecnun Otyakmaz: Umarım Fenerbahçe...
Toplam 2
Yorum
40.yılık fener bahçeliyim merak etme başkan busene fener bahçeyi yenmeyeni takım saymıyorlar sivas 3. fb 0
-
İsyan ettiren pozisyonlar!
Toplam 13
Yorum
Osmanlı Kartalı Pozisyona penaltı veren ümit özkürt, uğur ve erman toroğlu. Aldığınız paralar size ilaç parası olur inşallah, ahlaksızlar.
Engelligücü ile engelleri aşmaya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.