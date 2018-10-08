Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, yarın Beşiktaş'la karşılaşacak.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'un rakibi

    Antalyaspor'un rakibi Beşiktaş

    Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hentbol Takımı, yarın 'la karşılaşacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 'u 29-28 yenerek başlangıç yapan Hentbol Takımı, 2'nci hafta karşılaşmasında evinde Belediyesi'ne 35- 29 yenildi. Antalyaspor ligin üçüncü haftasında 'a konuk olacak. 'da 'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Beşiktaş maçı öncesi konuşan Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü , "Normalde maçımız cumartesi günüydü. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçı olması nedeniyle salı gününe ertelendi. Gerek taktiksel gerekse de fiziksel olarak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Güçlü rakibimiz Beşiktaş'tan puan hatta puanlar almak istiyoruz. Süleyman Seba Spor Salonu'nda ter antrenmanı yapacağız ve maç öncesi son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Takım ve teknik ekip olarak maça hazırız" dedi.

    'İYİ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİYLE MAÇI ALMAYI HEDEFLİYORUZ'
    Beşiktaş'ın Türkiye Erkekler Hentbol Ligi'nin son 9 sezondur şampiyonu olduğunu da hatırlatan Fatih Işık, "Antalyaspor olarak güçlü rakibimize karşı, iyi bir mücadele örneği ve arzuyla maçı almayı hedefliyoruz. Orta oyun kurucumuz Pedan, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bizim için önemli bir eksiklik. Ama biz Antalyaspor'uz ve bu maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

    1. 8.10.2018 14:24
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