Nurmagomedov, McGregor'ı 4 raunt sonunda yenerek kemerini korudu. Karşılaşma sonrası ise kısa süreli bir arbede yaşandı. Rus dövüşçü, kafesten atlayarak Conor McGregor'ın arkadaşlarından birine saldırdı. Bu esnada Nurmagomedov'un arkadaşı olduğu düşünülen seyircilerden birisi de kafese girerek İrlandalı dövüşçüye saldırdı. Yaşanan arbedeyi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

BU OYUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Khabib Nurmagomedov, "Herkes şu an benim hakkımda kötü konuşuyor. Ama kimse dinime ve aileme edilen küfürler hakkımda konuşmuyor. Komisyondan yaptığım hareket için özür diliyorum. Yaptığımız iş saçma bir spor değil. Saygılı bir spor. İnsanları dini hakkında gelişi güzel konuşamazsınız. Bu oyunu değiştirmek istiyorum." dedi.