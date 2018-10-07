Conor McGregor'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu
UFC hafifsiklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor karşı karşıya geldi.
Nurmagomedov, McGregor'ı 4 raunt sonunda yenerek kemerini korudu. Karşılaşma sonrası ise kısa süreli bir arbede yaşandı. Rus dövüşçü, kafesten atlayarak Conor McGregor'ın arkadaşlarından birine saldırdı. Bu esnada Nurmagomedov'un arkadaşı olduğu düşünülen seyircilerden birisi de kafese girerek İrlandalı dövüşçüye saldırdı. Yaşanan arbedeyi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.
BU OYUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Khabib Nurmagomedov, "Herkes şu an benim hakkımda kötü konuşuyor. Ama kimse dinime ve aileme edilen küfürler hakkımda konuşmuyor. Komisyondan yaptığım hareket için özür diliyorum. Yaptığımız iş saçma bir spor değil. Saygılı bir spor. İnsanları dini hakkında gelişi güzel konuşamazsınız. Bu oyunu değiştirmek istiyorum." dedi.
Fenerbahçeli Yassine Benzia, MMA'deki büyük kapışmada Conor Mcgregor'ı deviren ve 'dinim hakkında konuşamaz' diyen Khabib Nurmagomedov'a destek çıktı.— Fotomaç (@fotomac) 7 Ekim 2018
"İslam teslimiyettir" pic.twitter.com/EsLOLosvHh
- 7.10.2018 11:34
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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