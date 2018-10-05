Tunceli İl Temsilcisi Nazım Arslan: "Akrobasi disiplini, yamaç paraşütünün en ekstrem ürünü. İki gün boyunca Tunceli semaları nefes kesecek gösterilere sahne olacak"

Tunceli'de yarın başlayacak Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası öncesi tandem pilotları ile atlayışlar yapan vatandaşlar, heyecanlı anlar yaşadı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Tunceli Valiliğince organize edilen şampiyona öncesi yarışmalara katılacak 35 sporcu ile 15 kişilik teknik heyet, şehre gelip organizasyon kurulundan bilgi aldı.

Şehre gelen tandem pilotları da şampiyona öncesi kent merkezinde belirlenen 1200 rakımlı bir tepeden vatandaşlar ile atlayışlar gerçekleştirdi.

Çevredekilerin de ilgiyle izlediği atlayışlara ücretsiz katılan vatandaşlar, oldukça eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

Ayrıca etkinlikler çerçevesinde durgun su kano branşında 19 sporcu, 4 kategoride yarıştı.

- "Ülkemizde ilk defa düzenlenecek"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tunceli İl Temsilcisi Nazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Türkiye ve Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin son dönemde önemli organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaparak tecrübesini pekiştirdiğini belirten Arslan, "Ülkemizde ilk defa düzenlenecek bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağımız için oldukça mutlu ve gururluyuz." dedi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in kentin tanıtımı ve markalaşması için bu tür organizasyonları sahiplendiğini ifade eden Arslan, bu şampiyonaların Tunceli'yi geleceğe taşığını söyledi.

Arslan, şampiyonaya Sonel'in başkanlığındaki ekip tarafından 2 aylık çalışmayla hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlimiz hava sporlarında yamaç paraşütü alt disiplininde teknik olarak eksiksiz hale geldi. Artık Avrupa ve dünya şampiyonalarına rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek teknik kapasite, altyapı ve organizasyon kabiliyetine sahibiz. Federasyonumuzun ilimizden talep ettiği her şey temin edildi. Ülkemizde ilk defa yapılacak bu şampiyonada yine bir ilke imza atarak Uzunçayır Baraj Gölü'nde tekne ile çekilen vinç sistemiyle sporcularımızı yeterli irtifaya çıkarıp yarışmalarını ve gösteri yapmalarını sağlayacağız. Akrobasi disiplini yamaç paraşütünün en ekstrem ürünü. İki gün boyunca Tunceli semaları nefes kesecek gösterilere sahne olacak."

Şampiyona süresince 15 tandem pilotunun, vatandaşlar ile ücretsiz atlayışlar gerçekleştireceğini belirten Nazım Arslan, organizasyon sırasında flyboard, su kayağı gösterileri yapılacağını da sözlerine ekledi.