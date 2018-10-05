Paralimpik curlingde milli takım belli oldu
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Curling Dünya Şampiyonası 8-15 Kasım'da Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek.
Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı kadrosu belirlendi.
Şampiyonada Türkiye'yi Kenan Coşkun, Mesut Güleş, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Züleyha Bingöl temsil edecek.
Milli takım, hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.
- 5.10.2018 11:44
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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