Paralimpik curlingde milli takım belli oldu
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Paralimpik curlingde belli oldu

    Paralimpik curlingde milli takım belli oldu

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Curling Dünya Şampiyonası 8-15 Kasım'da Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek.

    Curling Milli Takımı kadrosu belirlendi.

    Şampiyonada Türkiye'yi Kenan Coşkun, Mesut Güleş, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Züleyha Bingöl temsil edecek.

    , hazırlıklarını 'da sürdürecek.

    1. 5.10.2018 11:44
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