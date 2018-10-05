Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları başlıyor
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    2018 Yaz başlıyor

    Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları başlıyor

    Arjantin’in kentinde 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yaz , 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

    Eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacağı ilk olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan 2018'e , 30'u kadın 26'sı erkek olmak üzere toplamda 56 sporcusuyla 17 spor dalında katılıyor.


    Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'nda bu yıl 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu mücadele edecek. Olimpik Oyunlar tarihinin ilk eşit sayıda kadın-erkek katılımcı sayısına sahip organizasyonu Buenos Aires 2018'de sporcular toplam 33 spor disiplininde, 8 yarışma tesisinde mücadele edecekler. Türkiye'den 56 sporcunun katılacağı Buenos Aires 2018'de tenis, karate ve plaj hentbolunda Türk sporcular ilk kez mücadele edecek. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek 'nda sporcular atıcılık, atletizm, artistik cimnastik, badminton, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, plaj hentbolu, taekwondo, tenis, yelken, yüzme dallarında yarışacak.
    Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye, Nanjing 2014 ve Singapur 2010'da mücadele etti. Nanjing 2014'de 21 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 42 sporcuyla yarışan milli takımlar, boksta 2 bronz, güreşte 2 gümüş ve 1 bronz, judoda 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 bronz, taekwondoda 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.


    Singapur 2010'da ise 29 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla mücadele eden milli takım boksta 1 gümüş ve 1 bronz, cimnastikte 1 gümüş, eskrimde 1 gümüş, futbolda 1 bronz, güreşte 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, halterde 1 bronz, judoda 1 bronz, okçulukta 1 bronz, taekwondoda 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.
    Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Türk sporcular şöyle:

    Artistik Cimnastik
    Nazlı Savranbaşı
    Bora Tarhan

    Atıcılık
    Alp Eren Erdur

    Atletizm
    Ömer Amaçtan
    Evin Demir
    İlyas Çanakçı
    Mehmet Çelik
    Tarık Demir
    İnci Kalkan
    Berfin Barışer
    Özgür Topsakal
    Serhat Bulut
    Melih Yersel
    Aslan Kağan Kalıntaş
    Özlem Becerek
    Münevver Hancı
    Batuhan Çakır
    Ali Berk Erol
    Ahmet Toyran
    Sümeyye Kınar
    Badminton
    Nazlı Can İnci

    Eskrim
    Nisanur Erbil

    Güreş
    Vahide Gök
    Halil Gökdeniz
    Osman Ayaydın

    Halter
    Dilara Narin
    Nida Karasakal
    N. Furkan Özbek
    Caner Toptaş

    Judo
    Ömer Kemal Aydın
    Hasret Bozkurt

    Karate
    Damla Ocak
    Enes Bulut

    Kürek
    Emre Kubilay Oğuz
    Barış Ertürk
    Modern Pentatlon
    Dora Nusretoğlu
    Yaren Nur Polat

    Okçuluk
    Selin Şatır
    Samet Ak

    Plaj Hentbolu
    Eda Nur Kılıç
    Beyza Karaçam
    Beyzanur Türkyılmaz
    Serap Yiğit
    Elif Dalkıç
    Sude Karademir
    Ceyhan Coşkunsu
    Ayşenur Sormaz
    Dilek Yılmaz

    Taekwondo
    Emine Göğebakan
    Dilara Arslan

    Tenis
    Yankı Erel

    Yelken
    Eda Yavuz

    Yüzme
    Gülşen Beste Samancı
    Aleyna Özkan
    Efe Turan
    Demirkan Demir

    1. 5.10.2018 15:14
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