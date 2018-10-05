Eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacağı ilk olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan Buenos Aires 2018'e Türkiye, 30'u kadın 26'sı erkek olmak üzere toplamda 56 sporcusuyla 17 spor dalında katılıyor.



Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'nda bu yıl 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu mücadele edecek. Olimpik Oyunlar tarihinin ilk eşit sayıda kadın-erkek katılımcı sayısına sahip organizasyonu Buenos Aires 2018'de sporcular toplam 33 spor disiplininde, 8 yarışma tesisinde mücadele edecekler. Türkiye'den 56 sporcunun katılacağı Buenos Aires 2018'de tenis, karate ve plaj hentbolunda Türk sporcular ilk kez mücadele edecek. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda sporcular atıcılık, atletizm, artistik cimnastik, badminton, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, plaj hentbolu, taekwondo, tenis, yelken, yüzme dallarında yarışacak.

Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye, Nanjing 2014 ve Singapur 2010'da mücadele etti. Nanjing 2014'de 21 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 42 sporcuyla yarışan milli takımlar, boksta 2 bronz, güreşte 2 gümüş ve 1 bronz, judoda 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 bronz, taekwondoda 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.



Singapur 2010'da ise 29 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla mücadele eden milli takım boksta 1 gümüş ve 1 bronz, cimnastikte 1 gümüş, eskrimde 1 gümüş, futbolda 1 bronz, güreşte 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, halterde 1 bronz, judoda 1 bronz, okçulukta 1 bronz, taekwondoda 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Türk sporcular şöyle:



Artistik Cimnastik

Nazlı Savranbaşı

Bora Tarhan



Atıcılık

Alp Eren Erdur



Atletizm

Ömer Amaçtan

Evin Demir

İlyas Çanakçı

Mehmet Çelik

Tarık Demir

İnci Kalkan

Berfin Barışer

Özgür Topsakal

Serhat Bulut

Melih Yersel

Aslan Kağan Kalıntaş

Özlem Becerek

Münevver Hancı

Batuhan Çakır

Ali Berk Erol

Ahmet Toyran

Sümeyye Kınar

Badminton

Nazlı Can İnci



Eskrim

Nisanur Erbil



Güreş

Vahide Gök

Halil Gökdeniz

Osman Ayaydın



Halter

Dilara Narin

Nida Karasakal

N. Furkan Özbek

Caner Toptaş



Judo

Ömer Kemal Aydın

Hasret Bozkurt



Karate

Damla Ocak

Enes Bulut



Kürek

Emre Kubilay Oğuz

Barış Ertürk

Modern Pentatlon

Dora Nusretoğlu

Yaren Nur Polat



Okçuluk

Selin Şatır

Samet Ak



Plaj Hentbolu

Eda Nur Kılıç

Beyza Karaçam

Beyzanur Türkyılmaz

Serap Yiğit

Elif Dalkıç

Sude Karademir

Ceyhan Coşkunsu

Ayşenur Sormaz

Dilek Yılmaz



Taekwondo

Emine Göğebakan

Dilara Arslan



Tenis

Yankı Erel



Yelken

Eda Yavuz



Yüzme

Gülşen Beste Samancı

Aleyna Özkan

Efe Turan

Demirkan Demir