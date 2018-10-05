Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları başlıyor
Arjantin’in Buenos Aires kentinde 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacağı ilk olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan Buenos Aires 2018'e Türkiye, 30'u kadın 26'sı erkek olmak üzere toplamda 56 sporcusuyla 17 spor dalında katılıyor.
Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'nda bu yıl 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu mücadele edecek. Olimpik Oyunlar tarihinin ilk eşit sayıda kadın-erkek katılımcı sayısına sahip organizasyonu Buenos Aires 2018'de sporcular toplam 33 spor disiplininde, 8 yarışma tesisinde mücadele edecekler. Türkiye'den 56 sporcunun katılacağı Buenos Aires 2018'de tenis, karate ve plaj hentbolunda Türk sporcular ilk kez mücadele edecek. Bu yıl 3.'sü düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda sporcular atıcılık, atletizm, artistik cimnastik, badminton, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, plaj hentbolu, taekwondo, tenis, yelken, yüzme dallarında yarışacak.
Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye, Nanjing 2014 ve Singapur 2010'da mücadele etti. Nanjing 2014'de 21 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 42 sporcuyla yarışan milli takımlar, boksta 2 bronz, güreşte 2 gümüş ve 1 bronz, judoda 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 bronz, taekwondoda 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.
Singapur 2010'da ise 29 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla mücadele eden milli takım boksta 1 gümüş ve 1 bronz, cimnastikte 1 gümüş, eskrimde 1 gümüş, futbolda 1 bronz, güreşte 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, halterde 1 bronz, judoda 1 bronz, okçulukta 1 bronz, taekwondoda 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.
Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Türk sporcular şöyle:
Artistik Cimnastik
Nazlı Savranbaşı
Bora Tarhan
Atıcılık
Alp Eren Erdur
Atletizm
Ömer Amaçtan
Evin Demir
İlyas Çanakçı
Mehmet Çelik
Tarık Demir
İnci Kalkan
Berfin Barışer
Özgür Topsakal
Serhat Bulut
Melih Yersel
Aslan Kağan Kalıntaş
Özlem Becerek
Münevver Hancı
Batuhan Çakır
Ali Berk Erol
Ahmet Toyran
Sümeyye Kınar
Badminton
Nazlı Can İnci
Eskrim
Nisanur Erbil
Güreş
Vahide Gök
Halil Gökdeniz
Osman Ayaydın
Halter
Dilara Narin
Nida Karasakal
N. Furkan Özbek
Caner Toptaş
Judo
Ömer Kemal Aydın
Hasret Bozkurt
Karate
Damla Ocak
Enes Bulut
Kürek
Emre Kubilay Oğuz
Barış Ertürk
Modern Pentatlon
Dora Nusretoğlu
Yaren Nur Polat
Okçuluk
Selin Şatır
Samet Ak
Plaj Hentbolu
Eda Nur Kılıç
Beyza Karaçam
Beyzanur Türkyılmaz
Serap Yiğit
Elif Dalkıç
Sude Karademir
Ceyhan Coşkunsu
Ayşenur Sormaz
Dilek Yılmaz
Taekwondo
Emine Göğebakan
Dilara Arslan
Tenis
Yankı Erel
Yelken
Eda Yavuz
Yüzme
Gülşen Beste Samancı
Aleyna Özkan
Efe Turan
Demirkan Demir
- 5.10.2018 15:14
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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