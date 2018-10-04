"Red Bull Chess Masters"ın elemeleri başlıyor
Türkiye Satranç Federasyonu ile Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği turnuvada, yedi bölgeden satranç sporcuları dünyada ilk kez düzenlenecek formatta mücadele edecek - 8-18 Ekim'deki elemelerin ardından büyük final 20 Ekim'de İstanbul'da yapılacak
Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters Turnuvası'nın bölge elemeleri 8-18 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Türkiye'nin yedi bölgesindeki elemelerin ardından organizasyonun büyük finali 20 Ekim'de İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyonla ilgili açıklamaya göre dünyada ilk kez düzenlenen formatta teknolojiyle heyecanın iç içe olacağı seçmeler, çevrim içi yapılacak. Etkinlikte, satranç sporcuları hem zamanı hem de rakiplerini mat etmek için çabalayacak.
Elemelerde, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturarak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.
Turnuvaya, 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı satranç sporcuları katılabilecek.
- 4.10.2018 14:31
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Toplam 1
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samimiyet trabzonspora ilk geldiğinde para önemli değil diyordu ?
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Düsseldorf'lu Çok sevilen büyük bir kalecisin ! Ama daha büyük olabilmen için, 6 pasa gelen yan topları daha bilinçli çıkışlar yaparak kontrol etmen şart.
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Toplam 2
Yorum
Gs Cevdet Tek suçlu Terim’dir defans zaafiyeti marifetidir bu zayıf Porto bir daha bulunmaz yazıklar olsun
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