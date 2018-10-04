Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters Turnuvası'nın bölge elemeleri 8-18 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin yedi bölgesindeki elemelerin ardından organizasyonun büyük finali 20 Ekim'de İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonla ilgili açıklamaya göre dünyada ilk kez düzenlenen formatta teknolojiyle heyecanın iç içe olacağı seçmeler, çevrim içi yapılacak. Etkinlikte, satranç sporcuları hem zamanı hem de rakiplerini mat etmek için çabalayacak.

Elemelerde, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturarak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvaya, 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı satranç sporcuları katılabilecek.