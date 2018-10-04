"Red Bull Chess Masters"ın elemeleri başlıyor
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    " Chess Masters"ın elemeleri başlıyor

    "Red Bull Chess Masters"ın elemeleri başlıyor

    ile 'un ortaklaşa düzenlediği turnuvada, yedi bölgeden satranç sporcuları dünyada ilk kez düzenlenecek formatta mücadele edecek - 'deki elemelerin ardından büyük final 'de 'da yapılacak

    ve 'un ortaklaşa düzenlediği Red Turnuvası'nın bölge elemeleri tarihlerinde yapılacak.

    Türkiye'nin yedi bölgesindeki elemelerin ardından organizasyonun büyük finali 'de 'daki tarihi Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.

    Organizasyonla ilgili açıklamaya göre dünyada ilk kez düzenlenen formatta teknolojiyle heyecanın iç içe olacağı seçmeler, çevrim içi yapılacak. Etkinlikte, satranç sporcuları hem zamanı hem de rakiplerini mat etmek için çabalayacak.

    Elemelerde, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturarak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

    Turnuvaya, 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı satranç sporcuları katılabilecek.

    1. 4.10.2018 14:31
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