Ralli heyecanı Türkiye’den Galler’e taşınıyor
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Ralli heyecanı ’den Galler’e taşınıyor

    Ralli heyecanı <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>’den Galler’e taşınıyor

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından ’nda heyecan ’nin ardından kaldığı yerden devam ediyor. 4-7 Ekim tarihleri arasında Galler’de gerçekleştirilecek sezonun 11’inci yarışı öncesi zirvede kıyasıya bir rekabet var.

    Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından 'nın on birinci ayağı, bu hafta sonu Galler'de gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden bin 419 kilometre yol kat edecek. Yemyeşil kırsalıyla dikkat çeken Galler Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek. Şu ana kadar düzenlenen 10 yarışta genel klasmanda 177 puanla lider durumda bulunan sporcusu Thierry Neuville, , Portekiz ve Sardunya'da zafere ulaştı. Son 3 yarışın galibi Estonyalı pilot 164 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son 5 yılın şampiyonu bir başka sporcusu Sebastien Ogier ise 154 puanla öndeki ikiliyi takip ediyor.

    Zorlu rallisi
    'nın heyecanı bu sene 'de de yaşandı. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 8 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye döndü. Özellikle zorlu parkuru ve muhteşem doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan 'te formda kazanırken onu Latvala ve Paddon takip etti. Yeni ve zor bir parkur olması sebebiyle birçok pilot 'ten sürpriz sonuçlarla ayrıldı.
    Dünya Ralli Şampiyonası Galler'in ardından 'ya uğrayacak ve sezon 18 Kasım'da 'da son bulacak.

    1. 4.10.2018 14:34
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