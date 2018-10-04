Merkez Yenişehir ilçesindeki Köşkler Kapalı Spor Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Serap Özçelik, soruları cevapladı ve onlarla antrenman yaptı.

Milli karateci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcularla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İnşallah buradaki çocuklar ellerinden gelen her şeyin en iyisini yaparlar. İstedikleri yerlere gelirler. Çünkü gerçekten gelişmiş bir şehir. Bunu yapabilecek imkanları var." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine spora başladığı ve çok çalıştığını belirten Serap, genç sporculara bıkmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmalarını tavsiye etti.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ise sporcuların çocuklara rol model olmaları ve deneyimlerini anlatmak için kente geldiğini söyledi.

Diyarbakır'da yetenekli sporcuların olduğunu anlatan Demir, "Serap Özçelik ve nice dünya şampiyonu olmuş sporcularımız gibi dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olabilecek yetenekli çocuklarımız var. İnşallah bu anlamda sporcular yetiştireceğiz. Diyarbakır'ın böyle bir potansiyeli mevcut." diye konuştu.

Sporculardan 15 yaşındaki Servet Tekdoğan, karate ile 9 yaşından beri uğraştığını belirtti.

Etkinliğe katılmak dolayı mutlu olduğunu dile getiren Servet, "Serap Özçelik'i dinlediğimde insanın birçok şeyi başarabileceğini anladım. Gelecekte ülkemi temsil etmek istiyorum." yorumunu yaptı.