Taekwondo Poomsae’de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ve Güney Koreli Shin Min Cheol, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Türkiye’nin ustasını bulmak için bir araya geliyor.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Taekwondo ustaları ’de buluşuyor

    Taekwondo ustaları Türkiye’de buluşuyor

    ’de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ve Güney Koreli Shin Min Cheol, Uçan Tekme kapsamında ’nin ustasını bulmak için bir araya geliyor.

    'de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ve Güney Koreli Shin Min Cheol, Uçan Tekme kapsamında 'nin ustasını bulmak için bir araya geliyor.

    Extreme Taekwondo'nun buluşçusu olarak bilinen Shin Min Cheol, Türkiye'ye geliyor. Yaptığı hareketlerle büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli sporcu, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Taekwondo Poomsae'de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ile birlikte Türkiye'nin ustasını arayacak.

    Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Yaklaşık 1 aydır sosyal medya üzerinden bir yarışma düzenleyen ikili, verdikleri hareketleri en iyi şekilde yapan 32 yarışmacıyla birlikte 9 Ekim'de 'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde buluşacak ve tecrübelerini aktaracak. Başkentteki finali ilk sırada tamamlayan taekwondocu, Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi gelecek sene Güney Kore'de düzenlenecek Red Bull Kick It'te temsil etme şansı yakalayacak.

    Shin Min Cheol ve Kübra Dağlı, Türkiye Finali öncesinde 7 Ekim Pazar günü 'de, 8 Ekim Pazartesi günü ise 'ta hem yeteneklerini sergileyecek hem de tecrübelerini aktaracak. Bu etkinliklere sadece 16 yaşından büyük lisanslı taekwondo sporcuları katılabilecek.

    1. 3.10.2018 10:37
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