Muratpaşa Belediyespor Squash takımı, Squash Büyükler, Gençler ve Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası’nda 3 derece yaparken iki sporcusuna milli takıma gönderdi.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Squash takımı dereceyle döndü

    Squash takımı dereceyle döndü

    Squash takımı, , Gençler ve Yaş Grupları Şampiyonası’nda 3 derece yaparken iki sporcusuna milli takıma gönderdi.

    Squash takımı, , Gençler ve Yaş Grupları Şampiyonası'nda 3 derece yaparken iki sporcusuna milli takıma gönderdi.

    ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Squash Büyükler, Gençler ve Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası, Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Üç gün devam eden ve 150 sporcunun madalya için yarıştığı turnuvada, kendi yaş kategorilerinde Muratpaşa Belediyespor sporcularından Türkiye 3'üncüsü, Türkiye 4'üncüsü ve Kaan Sarısözen de Türkiye 4'üncüsü oldu. Madalyaların yanı sıra Levent Canbeyli ve Beril Çakır, milli takıma girmeye hak kazandı.

    Takımın antrenörü Reyhan Akkaya, 'nin ilk kez 2016'da ilkbahar dönemi spor okullarında başlattığı ücretsiz squash kurslarının Muratpaşa Belediyespor bünyesinde Türkiye'nin en büyük altyapı hamlesine dönüştüğünü söyledi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda uluslararası standartlarda 2 kortta 50'si lisanslı 120 sporcuyla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Akkaya, destekleri dolaylısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı ve Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek'e teşekkür etti. Akkaya, Türkiye Şampiyonası'nın ardından şimdi hedeflerinde 19 Ekim'de Avrupa Squash Federasyonu'nca Macaristan'da düzenlenecek Junior Open 2018 olduğunu söyledi. Akkaya, 11 sporcuyla katılacakları turnuvada, kazanacakları puanlarının Türkiye'nin Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılımını etkileyeceğini belirtti.

    1. 3.10.2018 12:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Squash takımı dereceyle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN