Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ve rafting takımı sporcuları, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Raftingcilerden Vali Toprak'a ziyaret

    Raftingcilerden Vali Toprak'a ziyaret

    ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve rafting takımı sporcuları, 'ı ziyaret etti.

    ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve rafting takımı sporcuları, 'ı ziyaret etti.

    Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ve sporcuları makamında kabul eden Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'da düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcuları tebrik etti.

    Sporcularla sohbet eden Toprak, spora ve sporculara büyük önem verdiklerini ve imkanlar dahilinde kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi.Takımın faaliyetleri hakkında Toprak'a bilgi veren Tansu ise, katıldıkları müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olduklarını ve müsabakalarda en centilmen takım ödülüne layık görüldüklerini söyledi.

    1. 3.10.2018 09:26
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