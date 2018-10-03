Hasat vakti – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Hasat vakti

    Hasat vakti

    Olimpiyat şampiyonları çıkarmak için 2013’te hayata geçirilen amacına ulaştı. Yetişen sporcular uluslararası alanlarda tam 1087 madalya kazandı.

    Gençlik ve 'nın geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı projesi kapsamında atılan tohumlar, meyvelerini veriyor. Türkiye Olimpiyat bünyesinde yetişen sporcular, uluslararası organizasyonlarda 358'i altın 1087 madalya kazandı. Proje 2013 yılında 21 ilde 20 olimpik branşta faaliyete girmişti.

    DÜNYADA 15 ALTIN
    Tohm sporcuları dünya şampiyonalarında 15 altın, 15 gümüş ve 24 bronz; Avrupa şampiyonalarında 53 altın, 50 gümüş ve 86 bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonalarında son olarak gençlerde atıcılıkta İlayda Tarhan, güreşte Kerem Kamal altın madalyaya uzandı. Genç sporculardan gelen başarılar, Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısının artacağı inancını güçlendirdi.

    TOPLAM 903 SPORCU
    TOHM'da 591'i erkek, 312'si kadın eğitim görüyor. Sporcuların 560'ı gündüzlü, 343'ü ise yatılı eğitimlerine devam ediyor.
    1. 3.10.2018
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