Hasat vakti
Olimpiyat şampiyonları çıkarmak için 2013’te hayata geçirilen Hazırlık Merkezleri amacına ulaştı. Yetişen sporcular uluslararası alanlarda tam 1087 madalya kazandı.
DÜNYADA 15 ALTIN
Tohm sporcuları dünya şampiyonalarında 15 altın, 15 gümüş ve 24 bronz; Avrupa şampiyonalarında 53 altın, 50 gümüş ve 86 bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonalarında son olarak gençlerde atıcılıkta İlayda Tarhan, güreşte Kerem Kamal altın madalyaya uzandı. Genç sporculardan gelen başarılar, Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısının artacağı inancını güçlendirdi.
TOPLAM 903 SPORCU
TOHM'da 591'i erkek, 312'si kadın toplam 903 sporcu eğitim görüyor. Sporcuların 560'ı gündüzlü, 343'ü ise yatılı eğitimlerine devam ediyor.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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