Federasyonlarda mali genel kurul heyecanı
Spor federasyonlarının mali genel kurulları, ekim, kasım ve aralık ayında gerçekleştirilecek.
Spor federasyonlarının mali genel kurulları, ekim, kasım ve aralık ayında gerçekleştirilecek.
Toplam 55 federasyondan 52'si mali genel kurul için tarih ve yer belirlerken, Türkiye Judo Federasyonu ile Türkiye Rafting Federasyonunda ise takvim oluşturulmadı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu, bağımsız federasyon olarak 2017 yılında genel kurulunu yaptığı için 2 sene bekledikten sonra 2019 içinde mali genel kurulunu düzenleyecek.
İlk mali genel kurulu, Türkiye Motosiklet Federasyonu 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Son mali genel kurullar ise Türkiye Eskrim Federasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
Modern Pentatlon Federasyonunda seçimli mali genel kurul
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunda mali genel kurul seçimli olacak.
Mevcut federasyon başkanının ceza alması nedeniyle mali genel kurul 3 Kasım Cumartesi günü seçimli yapılacak ve yeni başkan belirlenecek.
Spor Genel Müdürlüğüne bağlı E-Spor, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Kaykay ve Kızak Federasyonunda ise mali genel kurullar yönetmelik gereği yapılmayacak.
Kış sporları federasyonları
Kış sporlarında faaliyet gösteren Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling ve Kayak Federasyonu, mali genel kurullarını 2020 yılı içinde yapacak.
Kış olimpiyatlarının 2018 yılında Güney Kore'de düzenlenmesi nedeniyle federasyonların genel kurulları yıl içinde yapılmış ve başkanlık seçimleri gerçekleşmişti.
- 3.10.2018 10:15
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