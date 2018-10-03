Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satranç federasyonları arasındaki en iyi internet sitesi ödülünün sahibi oldu.

TSF'den yapılan açıklamaya göre, 2017 FIDE Gazetecilik Ödülleri, 43. Dünya Satranç Olimpiyatı ve 89. FIDE Kongresi'nin düzenlendiği Gürcistan'ın Batum kentinde sahiplerini buldu. TSF'nin resmi internet sitesi, satranç federasyonları arasındaki en iyi web sitesi ödülüne layık görüldü.

FIDE başkanlığına aday olan Georgios Makropoulos ve Arkady Dvorkovich, ödülü TSF Başkanı Gülkız Tulay'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tulay, göreve geldikleri günden bu yana sayısız başarı ve zaferler elde ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Türk satrancının gücünü tüm dünyaya duyurduk. Biliyoruz ki takip etmek ve takip edilmek çok önemli. Ben ve ekip arkadaşlarım, çalışmalarımızı, projelerimizi, mücadelelerimizi sizlere ve tüm satranç severlere iyi yansıtabilmek için resmi internet sitemize oldukça önem verdik. İnternet sitemizi en aktif şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Takip ettik ve edildik. Özenli çalışmalarımız sayesinde bugün burada değerli bir ödül aldık. Bu ödülü, tüm çalışma arkadaşlarımın adına da alıyorum. Herkese çok teşekkür ederiz."