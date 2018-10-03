Ampute Milli Takımı gençlerle buluştu – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ampute gençlerle buluştu

    Ampute Milli Takımı gençlerle buluştu

    Ampute oyuncuları ve teknik heyet, ilçesinde düzenlenen sempozyumda gençlerle bir araya geldi.

    'da 24 Ekim'de gerçekleştirilecek 'nın hazırlıklarını 'da sürdüren Avrupa şampiyonu Ampute , öğrencilerle buluştu.

    Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, milli takım oyuncularını yakından tanıma fırsatı buldu.

    Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, söyleşide yaptığı konuşmada, Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nı da 'ye getirmek istediklerini, bunda da oldukça iddialı olduklarını söyledi.

    Takım kaptanı Osman Çakmak da gençlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Kendisinin de üç çocuğu olduğunu belirten Çakmak, "Ampute Milli Takım Kaptanı olarak şunu çok iyi biliyorum. Geleceğin teminatı sizlersiniz. Ülkemizi idare edecek, bizleri yönlendirecek, ülkenin geleceği için proje yapacak, asla pes etmeyecek sizlersiniz." diye konuştu.

    Söyleşiye katılan Ampute Milli Takımı futbolcuları Rahmi Özcan ve Feyyaz Gözüaçık da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    1. 3.10.2018 19:01
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