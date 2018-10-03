Ampute Milli Takımı gençlerle buluştu
Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyet, Bodrum ilçesinde düzenlenen sempozyumda gençlerle bir araya geldi.
Meksika'da 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Bodrum'da sürdüren Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı, öğrencilerle buluştu.
Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, milli takım oyuncularını yakından tanıma fırsatı buldu.
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, söyleşide yaptığı konuşmada, Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nı da Türkiye'ye getirmek istediklerini, bunda da oldukça iddialı olduklarını söyledi.
Takım kaptanı Osman Çakmak da gençlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kendisinin de üç çocuğu olduğunu belirten Çakmak, "Ampute Milli Takım Kaptanı olarak şunu çok iyi biliyorum. Geleceğin teminatı sizlersiniz. Ülkemizi idare edecek, bizleri yönlendirecek, ülkenin geleceği için proje yapacak, asla pes etmeyecek sizlersiniz." diye konuştu.
Söyleşiye katılan Ampute Milli Takımı futbolcuları Rahmi Özcan ve Feyyaz Gözüaçık da öğrencilerin sorularını yanıtladı.
- 3.10.2018 19:01
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
Yorum
karado sorumlu comolli
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