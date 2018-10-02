 Arjantin'de 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele edecek Yankı Erel, Türk tenisinde bir ilki daha gerçekleştirecek.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , 'de tarihe geçecek

    Yankı Erel, Arjantin'de tarihe geçecek

    'de 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2018 Yaz 'nda mücadele edecek , Türk tenisinde bir ilki daha gerçekleştirecek.

    'te milli formayla madalya mücadelesi vermeye hazırlanan genç sporcu , Yaz 'nda korta çıkan ilk Türk tenisçi unvanına sahip olacak.

    17 yaşındaki Yankı, Olimpiyatları'nda tekler, çiftler ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride mücadele verecek.

    Yankı Erel, yaptığı açıklamada, Wimbledon Gençler Şampiyonası'nda yaşadığı çiftler şampiyonluğunun ardından tüm çalışmalarını antrenörü Nika Kakulia ile gençlik olimpiyatlarına yönelik gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Antrenörüyle çok yoğun ve sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını vurgulayan Yankı, "Özellikle çimden, oyunlarda kullanılacak toprak zemine geçmek biraz zorlayıcı oldu. Ama tüm çalışmaları, oyunumu toprağa en iyi şekilde adapte etmek için planladık. Hazırlık sürecimin hem kort değişimi hem de performansımı yukarıya çekmek için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

    Katıldığı her turnuvada olduğu gibi 'de de elinden gelenin fazlasını korta yansıtıp, mümkün olan en iyi dereceyi elde etmek istediğinin altını çizen genç tenisçi, "Oyunlarda üç kategoride mücadele edeceğim. Konsantrasyonum öncelikli olarak teklerde ama tekler, çiftler ya da karışık çiftler olması çok önemli değil. Mutlaka ülkeme madalya kazandırmak istiyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

    2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda tenis müsabakaları, 7-14 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

    1. 2.10.2018 12:03
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