Kartepe’de anne-kız sporu – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kartepe’de anne-kız sporu

    Kartepe’de anne-kız sporu

    Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerini “Anne-Kız Sporda Buluşuyor” projesiyle bir araya getiriyor.

    Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, üyelerine yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kartepe Belediyesi bünyesinde "Anne-Kız Sporda Buluşuyor" programı başlattı. Spor hocaları gözetiminde yapılan programlar ile anne ve kızların sporda buluşması sağlanırken, diğer taraftan son yıllarda dünya genelinde kızlarda görülen Endokrin yani erken ergenliğe girilmesini önlemek amacıyla spor yapılıyor.

    Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, kızlarda görülen "Endokrin" rahatsızlığından dolayı ortaya çıkan sorunları azaltmak için harekete geçerek yine bir sosyal sorumluluk görevini üstlendi. Bu yönde Kartepeli annelere bilgi veren Kadın Spor Yaşam Merkezleri hocaları bu rahatsızlığın önlenmesi amacıyla belli bir program çerçevesinde anne ve kızlarını sporda bir araya getiriyor. Bu sayede sağlıklı bir yaşam olmasının yanı sıra rahatsızlıklarında önüne geçilmiş olunuyor.

    1. 2.10.2018 10:57
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