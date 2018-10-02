Kartepe’de anne-kız sporu
Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerini “Anne-Kız Sporda Buluşuyor” projesiyle bir araya getiriyor.
Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, üyelerine yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kartepe Belediyesi Kadın Spor Yaşam Merkezleri bünyesinde "Anne-Kız Sporda Buluşuyor" programı başlattı. Spor hocaları gözetiminde yapılan programlar ile anne ve kızların sporda buluşması sağlanırken, diğer taraftan son yıllarda dünya genelinde kızlarda görülen Endokrin yani erken ergenliğe girilmesini önlemek amacıyla spor yapılıyor.
Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, kızlarda görülen "Endokrin" rahatsızlığından dolayı ortaya çıkan sorunları azaltmak için harekete geçerek yine bir sosyal sorumluluk görevini üstlendi. Bu yönde Kartepeli annelere bilgi veren Kadın Spor Yaşam Merkezleri hocaları bu rahatsızlığın önlenmesi amacıyla belli bir program çerçevesinde anne ve kızlarını sporda bir araya getiriyor. Bu sayede sağlıklı bir yaşam olmasının yanı sıra rahatsızlıklarında önüne geçilmiş olunuyor.
- 2.10.2018 10:57
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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