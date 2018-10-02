Kağıtsporlu sporcular altın madalya için yarışacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları Ömer Kemal Aydın ve Enes Bulut, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları Ömer Kemal Aydın ve Enes Bulut, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Arjantin'de 6-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Olimpiyatlarda Milli takımı temsilen Büyükşehir Kağıtspor'un alt yapısında yetişen Judo branşı sporcusu Ömer Kemal Aydın ve Karate branşı sporcusu Enes Bulut altın madalya için mücadele edecekler. Türkiye'yi Arjantin'de düzenlenen Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli sporcular, Enes Bulut ve Ömer Kemal Aydın kota maçlarında Dünya ve Avrupa şampiyonlarında aldığı başarılı sonuçlar ile 1'inci sıradan gitmeye hak kazandılar.
Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarı sporcuları, judo branşında 2001 Kocaeli doğumlu Ömer Kemal Aydın 100 kilogramda, karate branşında kumite dalında 2001 Kocaeli doğumlu Enes Bulut 68 kilogramda olimpiyat madalyası için ter dökecek.
- 2.10.2018 13:59
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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