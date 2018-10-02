Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları Ömer Kemal Aydın ve Enes Bulut, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kağıtsporlu sporcular için yarışacak

    Kağıtsporlu sporcular altın madalya için yarışacak

    Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları ve , ’nda mücadele edecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları ve , 'nda mücadele edecek.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Arjantin'de 6-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Olimpiyatlarda Milli takımı temsilen Büyükşehir Kağıtspor'un alt yapısında yetişen Judo branşı sporcusu Ömer Kemal Aydın ve Karate branşı sporcusu Enes Bulut için mücadele edecekler. 'yi Arjantin'de düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli sporcular, Enes Bulut ve Ömer Kemal Aydın kota maçlarında Dünya ve Avrupa şampiyonlarında aldığı başarılı sonuçlar ile 1'inci sıradan gitmeye hak kazandılar.

    Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarı sporcuları, judo branşında doğumlu Ömer Kemal Aydın 100 kilogramda, karate branşında kumite dalında 2001 Kocaeli doğumlu Enes Bulut 68 kilogramda olimpiyat madalyası için ter dökecek.

    1. 2.10.2018 13:59
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