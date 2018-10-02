İyilik için koşacaklar

Eker'in hayata geçirdiği 'Eker I Run Yol Koşusu'nun 5'incisi 7 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'dan start alacak koşuda yarışmacılar 3 ayrı kategoride yarışacak.

Ayranı kadar spora verdiği destek ile de adından övgü ile söz ettiren EKER'in "Sağlıklı Yaşam İçin Koş" mottosuyla hayata geçirdiği "Eker I Run Yol Koşusu", 5. kez hayat buluyor. Son 4 yılda 7 bölgeden 35 farklı ilden 5 binden fazla koşucunun yarıştığı Eker I Run Yol Koşusu'na bu yıl 2 bin 500 sporseverin katılması bekleniyor. Eker'in organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen '5. Eker I Run Yol Koşusu'nda yarışmacılar adım adım ile iyilik peşinde de koşucak.

İstanbul, Bozcaada ve Runatolia maratonlarından sonra, bu yıl ilk defa Adım Adım öncülüğünde Eker I Run Koşusu'nda da yardımseverlik için koşulacak. Yardımseverlik koşusu yapacak Adım Adım gönüllüleri; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Gönüllü Hareketi, Tohum Otizm Vakfı, Cerebral Pasy Türkiye ve Koruncuk Vakfı projelerine destek olmak için adım atacak.

Koşuya destek veren herkese teşekkür eden Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Yardımcısı Neva Eker Güryel, "Bu koşu sayesinde diğer illerden gelen sporcularımıza Bursa'yı da tanıtma fırsatımız oluyor. Önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de adım adım platformuyla önemli STK'lara destek sağlanıyor. Bu koşunun bir kısmı ise otizmli gençlerin eğitimi için destek oluyor. Eker için bu koşu çok önemli. Sağlıklı beslenme için süt ve süt ürünleri için önemli bir rol oynuyor. Bizde böyle koşuda yer alarak sağlıklı ürünlerin tüketmesini destekliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ise, "Türkiye'nin farklı illerinden iştirak olması sevindirici. Yol güvenliğinin haricinde, İstanbul'dan gelecek olanlar için ek sefer düzenleyeceğiz. Mudanya'dan da koşu alanına ücretsiz olarak getireceğiz. Alanda ise Bursa Teknoloji Merkezi ise çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyecektir" diye konuştu.

