İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Lulea
Turuncu-lacivertli basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu ilk maçında yarın Lulea ile karşılaşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu ilk maçında yarın İsveç temsilcisi Lulea'yı konuk edecek.
Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Rövanş müsabakası ise 10 Ekim Çarşamba günü İsveç'te oynanacak.
- 2.10.2018 09:32
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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