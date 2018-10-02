Turuncu-lacivertli basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu ilk maçında yarın Lulea ile karşılaşacak
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Lulea

    Turuncu-lacivertli basketbol takımı, FIBA Erkekler 2. eleme turu ilk maçında yarın Lulea ile karşılaşacak

    Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler 2. eleme turu ilk maçında yarın temsilcisi Lulea'yı konuk edecek.

    Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Rövanş müsabakası ise 10 Ekim Çarşamba günü İsveç'te oynanacak.

    1. 2.10.2018 09:32
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