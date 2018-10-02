Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Binicilikte heyecan ile sürecek

    Binicilikte Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu 'da gerçekleştirilecek.

    Başkent, geçen hafta düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı ve Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

    Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi , son gün sahibini bulacak.

    Organizasyon kapsamında, 'nın yanı sıra, Gençlik ve ile ve Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.



    1. 2.10.2018 09:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Binicilikte heyecan ile sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN