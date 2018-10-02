Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
Başkent, geçen hafta düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı ve TBMM Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacak.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi Cumhurbaşkanlığı Kupası, son gün sahibini bulacak.
Organizasyon kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.
- 2.10.2018 09:30
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.