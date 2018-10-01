Nilüfer Belediyesi GESK 1'inci Lig’de
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı 1'inci Lig’e yükseldi
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı, Uşak'ta düzenlenen Goalball Kadınlar 2'nci Ligi 2'nci Yarısı'nda gösterdiği başarılı performansla 1'inci Lig'e yükseldi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2'nci Ligi 2'nci Yarısı Uşak'ta yapıldı. Karşılaşmalarda Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı da yer aldı. 10 takımın bulunduğu ligde, Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, performansıyla dikkat çekti. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK, 1'inci Lig'e yükseldi. Afyon'da oynanan ligin ilk yarı maçlarını da üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, aynı başarısını ikinci yarı maçlarında da gösterdi ve üçüncülük kupasını alarak 1'inci Lig'e yükseldi. Aldığı başarılarla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi GESK'in bütün takımları, yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek.
- 1.10.2018 15:27
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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