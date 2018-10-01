Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı 1'inci Lig’e yükseldi
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    02 Ekim 2018, Salı
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    1'inci ’de

    Nilüfer Belediyesi GESK 1'inci Lig’de

    Görme Engelliler Spor Kulübü () 1'inci ’e yükseldi

    Görme Engelliler Spor Kulübü () , 'ta düzenlenen 2'nci Ligi 2'nci Yarısı'nda gösterdiği başarılı performansla 1'inci 'e yükseldi.

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2'nci Ligi 2'nci Yarısı Uşak'ta yapıldı. Karşılaşmalarda Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Goalball Kadın Takımı da yer aldı. 10 takımın bulunduğu ligde, Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, performansıyla dikkat çekti. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK, 1'inci Lig'e yükseldi. Afyon'da oynanan ligin ilk yarı maçlarını da üçüncü sırada tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK Goalball Kadın Takımı, aynı başarısını ikinci yarı maçlarında da gösterdi ve üçüncülük kupasını alarak 1'inci Lig'e yükseldi. Aldığı başarılarla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi GESK'in bütün takımları, yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek.

    1. 1.10.2018 15:27
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