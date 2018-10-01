Osmaniye Belediyesi, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenledi.

Ergenekon Şenlik Alanı-Osmaniye Kent Ormanı'ndaki turnuva, Türkiye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve Akıncı Koşusu olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştılar.

11 yaş altı minikler kategorisinde Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mehmet Efe Çağlayan birinci, Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Ali Çolakkadıoğlu ikinci ve Adana Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Kulübünden Onur Özmüslüman üçüncü oldular.

12-16 yaş arası karma kategorisinde, Konya Geleneksel Okçuluk Dernekleri Federasyonundan Ahmet Kökgöz birinci, Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Fatma Durmaz ikinci ve yine Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mustafa Yalçın üçüncü oldular.

Yetişkin bayanlar kategorisinde, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Melike Dursun Buçakçı birinci, Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Aysun Demirci ikinci ve yine Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Nuket Kargın üçüncü oldular.

Yetişkin erkekler kategorisinde, Malatya Alper Tunga Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Ahmet Turan Günay birinci, Kahramanmaraş Türkoğlu Avasım Kulübünden Talip Polat ikinci ve Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken üçüncü oldular.

Akıncı Koşusu kategorisinde, Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken birinci oldu.

T??urnuvada dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.