Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası yapıldı
Osmaniye Belediyesi, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenledi.
Osmaniye Belediyesi, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenledi.
Ergenekon Şenlik Alanı-Osmaniye Kent Ormanı'ndaki turnuva, Türkiye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve Akıncı Koşusu olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştılar.
11 yaş altı minikler kategorisinde Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mehmet Efe Çağlayan birinci, Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Ali Çolakkadıoğlu ikinci ve Adana Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Kulübünden Onur Özmüslüman üçüncü oldular.
12-16 yaş arası karma kategorisinde, Konya Geleneksel Okçuluk Dernekleri Federasyonundan Ahmet Kökgöz birinci, Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Fatma Durmaz ikinci ve yine Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mustafa Yalçın üçüncü oldular.
Yetişkin bayanlar kategorisinde, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Melike Dursun Buçakçı birinci, Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Aysun Demirci ikinci ve yine Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Nuket Kargın üçüncü oldular.
Yetişkin erkekler kategorisinde, Malatya Alper Tunga Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Ahmet Turan Günay birinci, Kahramanmaraş Türkoğlu Avasım Kulübünden Talip Polat ikinci ve Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken üçüncü oldular.
Akıncı Koşusu kategorisinde, Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken birinci oldu.
T??urnuvada dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
- 1.10.2018 14:26
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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