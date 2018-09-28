Formula 1'de sıradaki durak Rusya
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Rusya

    Sezonun 16. yarışı 'sinde sıralama turları yarın, yarış ise Pazar günü gerçekleştirilecek

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.

    Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın 15.00'te başlayacak. Yarış ise Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

    Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu 7, Ferrari'den 5, -TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Rusya 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (): 281 puan

    2. Sebastian Vettel (): 241

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171

    5. Max Verstappen (): 148

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 452 puan

    2. Ferrari: 415

    3. Red Bull: 274

    4. Renault: 91

    5. Haas: 76

    1. 28.9.2018 10:42
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