Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği BLAST Pro Series 'de, oyunun en güçlü 6 takımı kozlarını paylaşacak. Brezilya 'dan MiBR, Türkiye 'den Space Soldiers Danimarka 'dan Major Şampiyonu Astralis, Amerika Birleşik Devletleri 'nden Red Bull 'un da desteklediği Cloud9, Rusya ile Polonya'nın efsane takımı Virtus.Pro ve İsveç 'ten Ninjas in Pyjamas binlerce oyunseverin önünde şampiyonluk arayacak.Türkiye, her yıl gelişmeye devam eden espor alanında büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. İlki geçen sene gerçekleştirilen ve online platformlar dahil 818 milyon kişinin izlediği dünyanın en büyük CS:GO organizasyonu BLAST Pro Series, 29 Eylül Cumartesi günü (Yarın) Ülker Sports Arena 'da düzenlenecek. Tüm formatın canlı olarak TV ve dijital dünyadan yayınlanacağı turnuvaya, 6 uluslararası takım katılacak. Brezilya'dan MiBR, Türkiye'den Space Soldiers, Danimarka'dan Astralis, Amerika Birleşik Devletleri'nden Red Bull'un da desteklediği Cloud9, Rusya ile Polonya'nın ortak takımı Virtus Pro ve İsveç'ten Ninjas in Pyjamas oyunseverler ile buluşacak.Tek günlük eleme sistemine göre oynanacak maçlar nefes kesecek, 13.30'da start alacak mücadelelerin ardından büyük final 19.00'da başlayacak. 18.00'de ise 1v1 gösteri maçı oynanacak, kazanana tam 20 bin dolar verilecek. Oyunseverler ise maç aralarında sevdikleri oyuncularla tanışma imkanı yakalayacak.2017'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen organizasyon sadece TV'de 20 farklı kanalda, 16 farklı dilde, anlık 2.5 milyon seyirciye ulaşmıştı.