Cloud9 Blast Pro Series’de şampiyon olmak istiyor
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Cloud9 Blast ’de şampiyon olmak istiyor

    Cloud9 Blast Pro Series’de şampiyon olmak istiyor

    Dünyada en çok oynanan oyunlardan CS:GO’nun, en prestijli uluslararası espor turnuvası BLAST , Cumartesi günü ’da gerçekleştirilecek

    Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği BLAST 'de, oyunun en güçlü 6 takımı kozlarını paylaşacak. 'dan MiBR, 'den , 'dan Major Şampiyonu Astralis, 'nden 'un da desteklediği Cloud9, ile Polonya'nın efsane takımı Virtus.Pro ve 'ten Ninjas in Pyjamas binlerce oyunseverin önünde şampiyonluk arayacak.

    Türkiye, her yıl gelişmeye devam eden espor alanında büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. İlki geçen sene gerçekleştirilen ve online platformlar dahil 818 milyon kişinin izlediği dünyanın en büyük CS:GO organizasyonu BLAST Pro Series, Cumartesi günü (Yarın) 'da düzenlenecek. Tüm formatın canlı olarak TV ve dijital dünyadan yayınlanacağı turnuvaya, 6 uluslararası takım katılacak. Brezilya'dan MiBR, Türkiye'den Space Soldiers, Danimarka'dan Astralis, Amerika Birleşik Devletleri'nden Red Bull'un da desteklediği Cloud9, Rusya ile Polonya'nın ortak takımı Virtus Pro ve İsveç'ten Ninjas in Pyjamas oyunseverler ile buluşacak.

    Tek günlük eleme sistemine göre oynanacak maçlar nefes kesecek, 13.30'da start alacak mücadelelerin ardından büyük final 19.00'da başlayacak. 18.00'de ise 1v1 gösteri maçı oynanacak, kazanana tam 20 bin dolar verilecek. Oyunseverler ise maç aralarında sevdikleri oyuncularla tanışma imkanı yakalayacak.

    2017'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen organizasyon sadece TV'de 20 farklı kanalda, 16 farklı dilde, anlık 2.5 milyon seyirciye ulaşmıştı.
    1. 28.9.2018 11:58
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