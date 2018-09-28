Yelken yarışlarına rüzgar engeli

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci günde de mücadeleler, şiddetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün de yarışların şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiğini söyledi.

Uzel, bu yıl hava muhalefetine takıldıklarını ifade ederek, "Öğleden sonra rüzgar şiddetini daha da artırdı. Yarın havanın iyi olmasını bekliyoruz. Eğer hava uygun olursa 2 gün üzerinden yarışları yapıp puanlamaları ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.

Yarışların dün verilmesi gereken startı, hava muhalefeti nedeniyle yapılamamıştı.

Organizasyon, havanın durumuna göre 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.