Yelken yarışlarına rüzgar engeli
Organizasyonun ikinci gününde de mücadeleler, şiddetli rüzgar sebebiyle yapılamadı
Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci günde de mücadeleler, şiddetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün de yarışların şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiğini söyledi.
Uzel, bu yıl hava muhalefetine takıldıklarını ifade ederek, "Öğleden sonra rüzgar şiddetini daha da artırdı. Yarın havanın iyi olmasını bekliyoruz. Eğer hava uygun olursa 2 gün üzerinden yarışları yapıp puanlamaları ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.
Yarışların dün verilmesi gereken startı, hava muhalefeti nedeniyle yapılamamıştı.
Organizasyon, havanın durumuna göre 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.
- 28.9.2018 16:03
- Güncelleme: 28.9.2018 17:06
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Yelken yarışlarına rüzgar engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.