Yelken yarışlarına rüzgar engeli
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Yelken yarışlarına rüzgar engeli

    Yelken yarışlarına rüzgar engeli

    Organizasyonun ikinci gününde de mücadeleler, sebebiyle yapılamadı

    Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 4. 'nda ikinci günde de mücadeleler, nedeniyle gerçekleştirilemedi.

    Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün de yarışların şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiğini söyledi.

    Uzel, bu yıl hava muhalefetine takıldıklarını ifade ederek, "Öğleden sonra rüzgar şiddetini daha da artırdı. Yarın havanın iyi olmasını bekliyoruz. Eğer hava uygun olursa 2 gün üzerinden yarışları yapıp puanlamaları ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.

    Yarışların dün verilmesi gereken startı, hava muhalefeti nedeniyle yapılamamıştı.

    Organizasyon, havanın durumuna göre 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

    1. 28.9.2018 16:03
    2. Güncelleme: 28.9.2018 17:06
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