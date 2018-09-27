Yelken yarışlarına rüzgar engeli
Tekirdağ'da düzenlenen 4. Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışlarının ilk gün startı kötü hava koşulları nedeniyle verilemedi
Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışları'nda ilk gün mücadeleleri şiddetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarının aşırı rüzgar sebebiyle iptal edildiğini söyledi.
Uzel, bu yıl ilk gün hava muhalefetine takıldıklarını ifade ederek, "Sabah sporcular hazırlıklarını yaptı. Hava daha sakindi, 'çıkarız' diye ümit ediyorduk. Hava patladı ve öğleden sonra rüzgar şiddetini daha da artırdı. Yarın havanın güzel olması halinde denize çıkacağız. Artık hava şartlarına göre yarışları yapacağız. Yarışlara göre puanlama olacak." diye konuştu.
Yarışlar havanın durumuna göre 30 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.
- 27.9.2018 15:04
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
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Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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