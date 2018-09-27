Arka arkaya kazandığı Avrupa Şampiyonluklarıyla adından söz ettiren Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, 7-10 Temmuz 2019 tarihleri ülkemizde yapılacak. Şampiyonaya katılacak takımlar daha sonraki tarihte Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklanacak. Alanya'da düzenlenecek şampiyona ile ilgili açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türk Hokeyinin son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını söyleyerek, "Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı uluslararası organizasyonlar, Avrupa Hokey Federasyonu ve diğer ülke federasyonları tarafından takdirle karşılanmıştır. İnanıyorum ki bir organizasyonu daha en mükemmel şekilde gerçekleştireceğiz. Ülkemizi bu kategoride temsil edecek olan, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübümüzün Başkan ve tüm kurul üyelerini en içten dileklerimle şimdiden kutluyor ve temsilcimizin şampiyon olarak bir üst klasmana yükselmesini ümit ediyorum'' dedi.

Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa ve dünyada bilinirliliği en fazla takımlar arasında yer aldığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Avrupa Şampiyonasının Türkiye'ye alınmasının önemli bir olay olduğunu söyledi. Gaziantep Polisgücünün şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarını ifade eden Kaplan, "Uzun yıllardır Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kadı ve erkek takımlarımız başarıdan başarıya imza atarken bu yıl Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması önemli bir şans.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan ve ekibinin yoğun temasları, kulübümüzün elde ettiği başarılar böyle bir şampiyonanın ülkemize verilmesinde önemli etken olmuştur. Aynı tarihlerde erkek takımımız Avrupa Şampiyonası için Alanya'da mücadele ederken kız takımımız da Ukrayna'nın Boryspıl kentinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecektir. Her iki takımımızın Türkiye'ye iki şampiyonluk kupası kazandıracağına inanıyoruz. Şampiyonanın Türkiye'ye verilmesinde emeği geçenleri kutluyor, takımımızın başarısı için bizlere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.