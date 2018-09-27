Okçulukta final heyecanı Samsun'da yaşanacak
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Okçulukta final heyecanı 'da yaşanacak

    Okçulukta final heyecanı Samsun'da yaşanacak

    Okçuluk Finalleri, 29-30 Eylül tarihlerinde 'da düzenlenecek - Dünyanın en iyi 32 okçusunun yer alacağı finallerde 'yi , , Yasemin Ecem Anagöz, , ve temsil edecek

    'nın Şanghay, , ve ayaklarının sonucuna göre kategorilerinde ilk 8 sırayı alan okçular, 'da yarışacak.

    Batı Park'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında düzenlenecek finallere dünyanın en iyi 32 okçusu katılacak. Finallerin ardından klasik ve makaralı yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belli olacak.

    (Ecem Anagöz ve Mete Gazoz...)

    'yi finallerde klasik yay erkeklerde ve , kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, makaralı yay erkeklerde ve kadınlarda ile temsil edecek.

    Yarışmaların resmi antrenman atışları yarın yapılacak. Final müsabakaları makaralı yayda 29 Eylül Cumartesi, klasik yayda ise 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

    - Topaloğlu: "Dünyanın gözü Türkiye'de olacak"

    Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi okçularının Türkiye'de yarışacağının altını çizdi.

    Dünya Kupası'nın 4 ayaktan oluştuğunu hatırlatan Topaloğlu, "Samsun'da finalleri düzenleyeceğiz. Her kategoride en iyi 8 okçu Türkiye'de yarışacak. Organizasyona toplam 32 okçu katılacak. Çok önem arz eden bir yarışma. Dünyanın gözü Samsun'da olacak. Türkiye ve Samsun'un tanıtımı açısından önemli bir organizasyon." diye konuştu.

    Yarışmanın dünya sıralamasını etkileyeceğine dikkati çeken Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Finallere ilk 4 yarışmada alınan puanlara göre katılma hakkı elde ediliyor. Türkiye'den 6 sporcu finallerde yarışmaya hak kazandı. Makaralı ve klasik yayda üçer sporcumuz mücadele edecek. Sporcularımızın başarılı olacağını düşünüyoruz. Altın madalya bekliyoruz."

    1. 27.9.2018 10:06
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