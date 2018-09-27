Nilüfer Squash Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Nilüfer Squash Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

    Nilüfer Squash Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

    Kulübü ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “, Gençler ve Yaş Gurupları Türkiye Şampiyonası” ’nde başladı.

    Sporun kenti Nilüfer, şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Kulübü ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ", Gençler ve Yaş Gurupları Türkiye Şampiyonası" başladı. Nilüfer Belediyesi 'ndeki squash kortlarında gerçekleşen turnuvaya, kadınlar ve erkekler 6 kategoride mücadele edecek. Şampiyonada erkeklerde 84, kadınlarda 76 toplam 150 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Üç gün sürecek turnuvanın ilk gününde, Yaş Grupları eleme maçları yapıldı. Şampiyonada final maçları, 29 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.


    Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı ile birlikte maçları izleyen Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Belediyespor Başkan Yardımcısı , heyecana ortak oldu.
    Şampiyonaya katılan tüm sporculara Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına başarılar dileyen Nilgün Berk, 2013 yılında açılan squash kortlarında 5 yılda 4'üncü kez Türkiye Şampiyonası düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Berk, "İnşaatına başladığımız 10 kortlu Nilüfer Squash Spor Salonu'nun tamamlanmasının ardından Nilüfer, sadece ülkemizde değil, dünyada da squash sporunun önemli merkezlerinden biri haline gelecek" şeklinde konuştu.

    1. 27.9.2018 17:32
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