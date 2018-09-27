Kocaeli'de otomobil sporları şenliği
2018 Türkiye Pist Şampiyonası, TOSFED Yıldızını Arıyor Final Elemeleri ve Egea Gençler Kupası yarışmaları 29-30 Eylül tarihlerinde, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti, 29-30 Eylül'de 3 ayrı organizasyondaki mücadelelere ev sahipliği yapacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2018 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 Finali Elemeleri ve Egea Gençler Kupası, Kocaeli'de Körfez Yarış Pisti'nde koşulacak.
Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren tüm yarışlarda antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek.
Pazar günü yapılacak mücadelelerin ardından dereceye girecek sporculara ödülleri verilecek.
- 27.9.2018 13:54
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Kocaeli'de otomobil sporları şenliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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