Kocaeli'de otomobil sporları şenliği
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'de otomobil sporları şenliği

    Kocaeli'de otomobil sporları şenliği

    , Yıldızını Arıyor Final Elemeleri ve yarışmaları tarihlerinde, TOSFED 'nde yapılacak

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu () , 'de 3 ayrı organizasyondaki mücadelelere ev sahipliği yapacak.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 'nın 4. ayak yarışı, TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 Finali Elemeleri ve , 'de Körfez Yarış Pisti'nde koşulacak.

    Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren tüm yarışlarda antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

    Pazar günü yapılacak mücadelelerin ardından dereceye girecek sporculara ödülleri verilecek.

    1. 27.9.2018 13:54
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