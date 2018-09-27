Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti, 29-30 Eylül'de 3 ayrı organizasyondaki mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2018 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 Finali Elemeleri ve Egea Gençler Kupası, Kocaeli'de Körfez Yarış Pisti'nde koşulacak.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren tüm yarışlarda antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

Pazar günü yapılacak mücadelelerin ardından dereceye girecek sporculara ödülleri verilecek.