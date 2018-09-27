Driftte zafer Lübnanlı El Kik’in
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Driftte zafer Lübnanlı ’in

    Driftte zafer Lübnanlı El Kik’in

    Dünyanın en iyi drift pilotları, ’ın başkenti Beyrut’ta Dünya Finali’nde kozlarını paylaştı.

    'deki yarışı kazanan 'ın da altıncı olduğu finalde rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyen Lübnanlı drift pilotu Oliver , binlerce kişinin izlediği yarışta mutlu sona ulaştı.



    12 ülkenin en iyi drift pilotları, 'ın başkenti Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda dünya şampiyonluğu için buluştu. Binlerce drift tutkununun takip ettiği yarışta zafer Lübnanlı drift pilotu Oliver El Kik'in oldu. Kendi seyircisi önünde muhteşem bir performans ortaya koyarak zorlu engelleri bir bir aşan El Kik, sezonu şampiyon olarak noktaladı.

    Hem hem de Körfez ülkelerinden de gelen 10 bini aşkın seyircinin izlediği dünya finalinde Türkiye'deki yarışı kazanan İbrahim Yücebaş başarılı bir performans ortaya koyarak dünya altıncısı oldu. Yücebaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 'daki yarışa katılarak zafere ulaşmıştı.

    Dünya Finali'nde El Kik'in ardından ikinciliği Lübnanlı Kifah Hilal üçüncülüğü de Mısırlı Hisham Al Khateeb elde etti.
    10 yıl önce Lübnan'da doğan Red Bull Car Park Drift'e ev sahibi pilotların yanı sıra Türkiye, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, , Kuveyt, Fas, , Mauritus, Tunus ve Cezayir'den toplam 17 pilot katıldı.

    1. 27.9.2018 11:35
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