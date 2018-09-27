Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 4. ayak yarışına 23 ekip katılacak.

Çorum Belediyesi'nin lojistik imkanlarla desteklediği organizasyonda etaplara, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Çorumlu Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un isimleri verildi.

Ali Sipahi Ralli Kupası 4. ayak yarışı, 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Hürriyet Meydanı'nda yer alan Çorum Saat Kulesi önünden start alacak.

Yarışın ödül töreni ise 30 Eylül Pazar günü saat 16.30'da saat kulesi önünde gerçekleştirilecek.