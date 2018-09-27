Ali Sipahi Ralli Kupası'nın 4. ayağı, Çorum'da yapılacak
Ali Sipahi Ralli Kupası 4. ayak yarışı, Golonya 45. Hitit Rallisi olarak 29-30 Eylül tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 4. ayak yarışına 23 ekip katılacak.
Çorum Belediyesi'nin lojistik imkanlarla desteklediği organizasyonda etaplara, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Çorumlu Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un isimleri verildi.
Ali Sipahi Ralli Kupası 4. ayak yarışı, 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Hürriyet Meydanı'nda yer alan Çorum Saat Kulesi önünden start alacak.
Yarışın ödül töreni ise 30 Eylül Pazar günü saat 16.30'da saat kulesi önünde gerçekleştirilecek.
- 27.9.2018 12:14
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Ali Sipahi Ralli Kupası'nın 4. ayağı, Çorum'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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