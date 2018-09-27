9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı

    9. Sea To Sky Enduro şampiyonası başladı

    Adını, deniz seviyesinden başlayıp 2365 metre yükseklikteki zirvesinde sona eren ‘’ndan alan 'Sea to Sky'(Denizden gökyüzüne) uluslararası Enduro Motosiklet Şampiyonası’nın ilk ayağı Kemer Kındılçeşme Sahilinde koşuldu.

    Sabah saatlerinde sıralama turlarının yapıldığı şampiyonadaki ilk kapışma olan 'nda 50'şer kişilik 3 bölüm halinde start alan sporcular, kum tepeleri, yapay dere yatağı, kayalıklar, tomruk engelleri gibi bölümlerde oldukça zorlanırken, bir dere yatağının üzerinden atlandığı bölümde çok sayıda sporcu düşerek tehlikeli anlar yaşadı. Plaj Yarışı'nı İngiliz Billy Bolt önde tamamlarken, yaklaşık 1 dakika arayla ikinci Güney Afrikalı Wade Young, üçüncü İspanyol Alfredo Gomez oldu.


    Bu yıl 9.'su düzenlenen şampiyona, 27 Eylül Perşembe günü Göynük Mahallesi'nden başlayıp Kemer merkezindeki Çalıştepe'de sona eren Orman Yarışı ile devam edecek. 28 Eylül Cuma günü Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı'ndan başlayıp Göynük Kanyonu girişinde sona erecek olan Kanyon yarışı koşulacak. Sea to Sky 2018, 29 Eylül Cumartesi günü Çamyuva Mahallesi sahilinden başlayıp, zirvesinde tamamlanacak olan ile sona erecek. Şampiyonanın ödül töreni 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Zirvesi'nde yapılacak.

    1. 27.9.2018 09:52
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