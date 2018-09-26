Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen SWEATers APP, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı spor festivali SWEAT FEST ile yazın son günlerinin tadını hep birlikte çıkarmak için spor tutkunlarıyla Antalya'da bir araya gelecek.

4 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan veya senelerdir spor yapan veya sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekeceği düşünülen festival, 29 Eylül 2018'de Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe 4 bin kişinin katılması bekleniyor.

SPORUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN YILDIZLARI BİR ARAYA GELİYOR

SWEAT FEST on the Beach, sporun ve sağlıklı yaşamın yıldızlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kendi alanında uzman isimler Ateş Bağdaş, Çisil Sıkı, Didem Zeybek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Emre Kurubaş, Murat Bür, Müge Özyurt, Levin Tahmaz, Taner Uncu, Tuğrul Çağrı Yılmazer ve MacFit eğitmenleri spor tutkunlarını etkinlikleriyle coşturacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞECEK

SWEAT FEST on the Beach'in Akdeniz rotasında; Dilara Koçak Vicdan Yaptırmayan Tatlılar, Müge Özyurt Şafak Spor öncesi ve sonrası beslenme konulu mutfak atölyelerinin yanı sıra Murat Bür ile x25 Tabata, Zumba, Budokon yoga, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, SUPyoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, Fit Attack, Group Cycle ve Introduction to Cave 101 gibi birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Otelde konaklama zorunluluğu bulunmayan SWEAT FEST on the Beach'e günübirlik katılmak için bilet alınması gerekiyor. Gün sonunda, reggae müziğinin ünlü grubu Sattas ile müzik ziyafeti de sporseverleri bekliyor olacak.