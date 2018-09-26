'Sporun Mutfağındakiler' bu kez kadın milli sporcuları ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 'Sporun Mutfağındakiler' paneli bu kez kadın milli sporcuları ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Emre Tilev'in yaptığı panelde, paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, milli okçu Aybüke Aktuna, milli eski voleybolcu Neslihan Demir Güler ve milli tekvandocu Sezen Şevik yerini aldı. Panele katılan öğrenciler, voleybol, yüzme, okçuluk ve tekvando sporları hakkında milli sporculardan bilgi aldı.



"Sudan çok korkuyordum, 12 saatte yüzmeyi öğrendim"

Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yaptığı spor ve aldığı başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Boyacı, "5 yaşında ailemin yönlendirmesiyle başladım bu spora. Yüzmeyi, çiğdem hocamın eğitmenliğinde 12 saatte öğrendim. Onun ilk bu şekilde öğrencisiydim. İlk başlarda ben sudan korkuyordum. Hocam bana şakalarla eğlencelerle öğretmeye başladı. Sonrasında ben bir takıma yerleştim. Orada şu anki antrenörüm Mehmet hocamla tanıştım. Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Her girdiğim yarışta birincilik aldıkça milli takım kamplarına çağrılmaya başladım. Katıldığım ilk dünya şampiyonam benim için çok önemliydi. Çünkü katılan en küçük sporcu bendim. Orada 23 salise ile üçüncülüğü kazandım. Birinci ile aramda 1 saniye 80 salise vardı. Bu sonuç beni önce çok üzdü sonra da kamçıladı. Sonrada Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve orada birinci oldum" dedi.

"Türklere ve Müslümanlara çok haksızlık yapılıyor"

Günlük her işinde ayaklarını kullandığını kaydeden Boyacı, "Bu yüzden bacaklarım inanılmaz güçlü. Bunu da benim için en uygun spor olan yüzme ile değerlendiriyorum. Benim ilerde hedeflerim var. Yurt dışında eğitim alıp burada International Paralympic Committee'de (IPC) görevli olmak istiyorum. Çünkü Türklerinde hakkını savunmak istiyorum. Çünkü Müslümanlara, Türklere çok fazla haksızlık yapılıyor. Ben bunları oartadan kaldırmak için bu tür yerlerde görev almak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Voleybola tesadüfen başladım"

Voleybola 1995 yılında başladığını kaydeden filenin sultanlarından Neslihan Demir Güler ise, "Ben orta birinci sınıftaydım. Ders ortasında beden eğitim öğretmeniyle bir antrenör geldi. 'Kızlar ayağa kalsın' dedi. Sonra beni seçtiler, 'pazartesi günü antrenmana geliyorsunuz' dediler. 'Ne antrenmanı' diye sorduk. 'Voleybol' dediler. Ben öyle tesadüfen başladım yani bu spora. 300 defa milli takım forması giydim. 2018 Mayıs ayında da son maçıma çıktım. Burada bugün sizlerle olmak, kendi tecrübelerimi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Şu an evde çocuğuma bakıyorum, temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler sporculara merak ettikleri konular hakkında soru sordu. Sporcular da tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.