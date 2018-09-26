Osmangazili atıcıdan altın madalya
Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Oktay Çivi, Trap Güz Kupasında altın madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Oktay Çivi, Trap Güz Kupasında üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Trap Güz Kupası, Bursa'da düzenlendi. Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden toplam 102 sporcunun madalya mücadelesi verdiği yarış renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren yarışta büyük erkekler kategorisinde poligonda ter döken Osmangazili Oktay Çivi rakiplerini tek tek yenerek, birincilik kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda yıl boyu yapılan yarışmalar toplamında genel klasmanda da birincilik başarısı elde eden Çivi, ulusal ligde mücadele etmeye hak kazandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
- 26.9.2018 15:33
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Osmangazili atıcıdan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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