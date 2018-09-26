Miray Ulaş dünya 5’incisi oldu
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin Eyaleti’ndeki Sheboygan’da 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Miray Ulaş büyük bir başarıya imza attı.
(Miray Ulaş...)
Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı tarihi bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'ndeki Sheboygan'da 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda kadın sporcumuz Miray Ulaş, dünya 5'incisi olmayı başardı. Kariyerinde ilk kez Hansa 303 sınıfında yarışan Miray, Temmuz 2017'de Polonya'da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası'nda da 2.4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Bir diğer milli sporcu Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinciliği elde etti.
- 26.9.2018 15:05
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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