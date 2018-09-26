Miray Ulaş dünya 5’incisi oldu
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    dünya 5’incisi oldu

    Miray Ulaş dünya 5’incisi oldu

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı, ’nin ’ndeki Sheboygan’da tarihleri arasında gerçekleştirilen 'nda büyük bir başarıya imza attı.

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    Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı tarihi bir başarıya imza attı. 'nin 'ndeki Sheboygan'da tarihleri arasında gerçekleştirilen 'nda kadın sporcumuz , dünya 5'incisi olmayı başardı. Kariyerinde ilk kez Hansa 303 sınıfında yarışan Miray, Temmuz 2017'de Polonya'da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası'nda da 2.4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Bir diğer milli sporcu Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinciliği elde etti.

    1. 26.9.2018 15:05
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