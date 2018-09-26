Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3. yarışı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'de drift şampiyonası heyecanı

    Kayseri'de drift şampiyonası heyecanı

    'nın 3. yarışı 'nda gerçekleştirilecek

    Apex Masters üçüncü yarışı, 30 Eylül Pazar günü 'nda yapılacak.

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek şampiyonada 16 sporcu birincilik için piste çıkacak.

    Ücretsiz izlenebilecek şampiyonada eşleşmeler pazar günü saat 13.30'da başlarken, saat 17.00'de sona erecek. En iyi 16 sporcu ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

    1. 26.9.2018 17:01
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