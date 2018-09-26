Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı, 30 Eylül Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek şampiyonada 16 sporcu birincilik için piste çıkacak.

Ücretsiz izlenebilecek şampiyonada eşleşmeler pazar günü saat 13.30'da başlarken, saat 17.00'de sona erecek. En iyi 16 sporcu ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.