Kayseri'de drift şampiyonası heyecanı
Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3. yarışı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek
Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı, 30 Eylül Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek şampiyonada 16 sporcu birincilik için piste çıkacak.
Ücretsiz izlenebilecek şampiyonada eşleşmeler pazar günü saat 13.30'da başlarken, saat 17.00'de sona erecek. En iyi 16 sporcu ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.
- 26.9.2018 17:01
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Kayseri'de drift şampiyonası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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