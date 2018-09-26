Hokeyde geleceğin yıldızları aranıyor
Türkiye Hokey Federasyonu, gençlere yönelik geliştirdiği "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesini hayata geçirdi.
Türkiye Hokey Federasyonu (THF), gençlere yönelik geliştirdiği "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesini hayata geçirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından onaylandı ve ilk olarak Denizli'de start aldı. Projenin içeriğiyle ilgili açıklama yapan THF Başkanı Sadık Karakan, "İnanıyorum ki 'Hokey Yıldızlarını Keşfediyor' projesi Türk hokeyine yeni bir soluk getirecek ve yeni sporcular branşımıza kazandırılacak." ifadesini kullandı.
Projeye ilk olarak Denizli'de başladıklarını anlatan Karakan, şunları kaydetti:
"Görevlendirdiğimiz antrenörlerimiz il merkezinde yer alan okullardan, köy okullarına varana dek kapsamlı bir çalışma başlattı. Bir hafta boyunca bir çok okulda gerek beden eğitimi öğretmenlerimize, gerekse sporcularımıza hokey eğitimi veriyoruz. Projemizin devamında ise İstanbul, Samsun, İzmir, Sakarya, Bursa, Aydın, Mersin, Eskişehir ve Kırklareli'nde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşa kazandırarak, elit sporcu sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Karakan, "Hokeyin yaygın olmadığı illerde hokey gelişim antrenörlerimizi okullara göndererek gençlerimize temel hokey eğitimi veriyoruz. Proje kapsamındaki illerimize hokey malzemesi vererek yıl içinde temel hokey eğitimi alan sporcuların müsabakalara katılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 26.9.2018 14:32
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Hokeyde geleceğin yıldızları aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.