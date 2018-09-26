Hokeyde geleceğin yıldızları aranıyor

Türkiye Hokey Federasyonu (THF), gençlere yönelik geliştirdiği "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesini hayata geçirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından onaylandı ve ilk olarak Denizli'de start aldı. Projenin içeriğiyle ilgili açıklama yapan THF Başkanı Sadık Karakan, "İnanıyorum ki 'Hokey Yıldızlarını Keşfediyor' projesi Türk hokeyine yeni bir soluk getirecek ve yeni sporcular branşımıza kazandırılacak." ifadesini kullandı.

Projeye ilk olarak Denizli'de başladıklarını anlatan Karakan, şunları kaydetti:

"Görevlendirdiğimiz antrenörlerimiz il merkezinde yer alan okullardan, köy okullarına varana dek kapsamlı bir çalışma başlattı. Bir hafta boyunca bir çok okulda gerek beden eğitimi öğretmenlerimize, gerekse sporcularımıza hokey eğitimi veriyoruz. Projemizin devamında ise İstanbul, Samsun, İzmir, Sakarya, Bursa, Aydın, Mersin, Eskişehir ve Kırklareli'nde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşa kazandırarak, elit sporcu sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Karakan, "Hokeyin yaygın olmadığı illerde hokey gelişim antrenörlerimizi okullara göndererek gençlerimize temel hokey eğitimi veriyoruz. Proje kapsamındaki illerimize hokey malzemesi vererek yıl içinde temel hokey eğitimi alan sporcuların müsabakalara katılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.